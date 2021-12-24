ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться или показать справку о выздоровлении

Новина українською →
Ватикан, Пятница 24 декабря 2021 10:02
Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться или показать справку о выздоровлении Фото: Ватикан вводит обязательную вакцинацию своих сотрудников (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться от COVID-19 или предоставить документы о выздоровлении. Такие меры решили предпринять, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CatholicNews.

"Чтобы оставаться открытыми и защищать людей от новой вспышки заболеваний COVID-19, Ватикан обязал всех сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они выздоровели", - пишет издание.

Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или поправились, не позволят выходить на работу. Кроме того, они не будут получать зарплату. Однако социальные пособия им все-таки оставят.

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, правда теперь этот пункт больше не указывается в новых правилах, опубликованных 23 декабря. Стоит отметить, что они немедленно вступили в силу.

В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не могут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.

Напомним, в Польше планируется сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года. Тем, кто уже вакцинировался, нужно будет сделать усиливающую дозу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе