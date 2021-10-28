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Только для совершеннолетних. В Киеве ввели ограничения для посетителей ТРЦ

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:11
Только для совершеннолетних. В Киеве ввели ограничения для посетителей ТРЦ Фото: Киев ужесточает карантин (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Киеве с 1 ноября существенно ужесточают. В частности, вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.

Подробнее о новых правилах - в материале РБК-Украина ниже.

Как ранее анонсировалось, Киев решил ограничить посещение ТРЦ для несовершеннолетних. Так, лица до 18 лет могут зайти в торговый центр только в сопровождении взрослого. Но при этом, у взрослого должен быть сертификат о вакцинации (две дозы) или же тест.

Отметим, Киев принял решение об ужесточении карантина не дожидаясь перевода в "красную" зону. Ранее были утверждены правила и столица ждала решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что закроют на время жесткого карантина в Киеве, который вводят с 1 ноября.

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