СOVID-сертификаты в "Дие": какие проблемы могут возникнуть при получении и как их решить
В Украине вакцинированные от коронавируса могут сгенерировать в приложении "Дия" цифровые СOVID-сертификаты. Однако иногда, при их получении или пользовании, могут возникнуть проблемы, в сервисе рассказали - какие именно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".
Как получить сертификат при отсутствии биометрических документов
Сгенерировать документ в приложении не удастся. Однако это можно сделать на портале "Дия".
Для этого необходимо перейти на https://diia.gov.ua / и получить СOVID-сертификат с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Как продлить действие международного сертификата
Международные цифровые СOVID-сертификаты выдаются на полгода. Поэтому, чтобы продлить их действие на еще такой же срок, необходимо обновить приложение "Дия" в AppStore или Google Play и заново сгенерировать сертификат.
Он будет действительным 365 дней с даты последней прививки (это касается только сертификатов с полным курсом вакцинации).
Отсутствие номера и серии загранпаспорта в СOVID-сертификате
Такой информации в сертификате не должно быть, ведь сертификат не является проездным документом. Потому как украинцам необходимо иметь с собой оригинал паспорта для пересечения границы.