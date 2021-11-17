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Спад после максимума смертей и 18 668 новых заражений COVID: суточная статистика

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Киев, Среда 17 ноября 2021 08:20
Спад после максимума смертей и 18 668 новых заражений COVID: суточная статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 18 668 человек, смертельных случаев - 769. Больше всего новых заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Спад после максимума смертей и 18 668 новых заражений COVID: суточная статистика

В Украине за сутки госпитализировали 4468 человек; летальных исходов - 769; выздоровели - 20 211 человек. Протестировали методом ПЦР - 56 132 человека, методом ИФА - 13 840, экспресс-тестами - 48 825.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 263 417 человек; выздоровели - 2 684 584 человека; летальных исходов - 78 754.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (1609), Днепропетровской области (1675), Одесской области (1504), Запорожской области (1087).

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