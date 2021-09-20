ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Спад случаев: в Украине 2265 новых COVID-заражений

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 сентября 2021 08:22
Спад случаев: в Украине 2265 новых COVID-заражений Фото: коронавирусом в Украине заразились еще 2265 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса. Что меньше более чем в полтора раза чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

Так, за вчера госпитализировали 1 255 человек; умерли 44 человека и выздоровели - 565.

За сутки протестировали методом ПЦР - 13 058 человек, ИФА - 2 011, а экспресс - тестами - 9 723 человека.

В целом, за все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели - 2 231 417 человек; умерли - 54 919 человек.

Напомним, сегодня в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. РБК-Украина рассказало о 10 главных фактах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе