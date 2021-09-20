Спад случаев: в Украине 2265 новых COVID-заражений

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса. Что меньше более чем в полтора раза чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

Так, за вчера госпитализировали 1 255 человек; умерли 44 человека и выздоровели - 565.

За сутки протестировали методом ПЦР - 13 058 человек, ИФА - 2 011, а экспресс - тестами - 9 723 человека.

В целом, за все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели - 2 231 417 человек; умерли - 54 919 человек.