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Спад случаев. В Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей

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Украина, Суббота 25 декабря 2021 09:35
Спад случаев. В Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей Фото: в Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников. Умерли от болезни 268 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 1 689 человек; летальных исходов - 268; выздоровело от болезни - 15 639 человек.

Сделано тестов за сутки - 63855. Из которых методом ПЦР - 29531, ИФА - 5477, экспресс-тестами - 28847.

За все время пандемии в Украине: заболело - 3 642 314 человек; поправилось - 3 423 933; летальных исходов - 94 700; проведено ПЦР-тестирований - 16 656 395.

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