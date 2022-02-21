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Спад темпов вакцинации на выходных: за сутки 17 тысяч человек получили COVID-прививку

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 08:22
Спад темпов вакцинации на выходных: за сутки 17 тысяч человек получили COVID-прививку Фото: за сутки 17 тысяч человек получили COVID-прививку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за выходные темпы вакцинации пошли на спад. Так, за прошедшие сутки от коронавируса привились 17 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую дозу - 7 965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, а бустерную - 4 360 человек.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу - 15 680 361 человек, получивших две дозы - 15 121 999 человек, дополнительную дозу - 26 510 человек, а бустерную - 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.

Напомним, в Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации.

Также стало известно, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от коронавируса.

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