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Спад завершен. НАН допускает "взрывные темпы" роста заболеваемости COVID

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Украина, Вторник 20 июля 2021 17:13
Спад завершен. НАН допускает "взрывные темпы" роста заболеваемости COVID Фото: число новых случаев может вырасти COVID взрывными темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости COVID-19 в Украине. Существует вероятность "взрывных темпов" роста случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как отмечается в сообщении, на данный момент заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий уровень.

"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя, что, как они полагают, отражает эпидемическую динамику быстрее: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

Спад завершен. НАН допускает &quot;взрывные темпы&quot; роста заболеваемости COVID

"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3%, соответственно", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, однако темпы недельного роста увеличивались в последние дни, "поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока".

Напомним, за 20 июля в Украине выявили 598 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

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