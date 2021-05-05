Спецпосланник ВОЗ по COVID: большинство стран вступают в "очень-очень темный период"
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.
Об этом он рассказал эфире BBC Radio, передает The Guardian.
Он отметил, что сейчас пандемия во всем мире "ускоряется быстрее, чем когда-либо".
"Есть несколько стран, которые могут продемонстрировать значительно более низкий уровень заболеваемости и они на самом деле чувствуют облегчение, но большинство стран мира переходит в очень, очень темный период", - сказал Набарро.
Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.
"Это больше, чем когда-либо, это более жестоко, чем когда-либо, и это вызывает как никогда большое беспокойство, это плохая фаза", - констатировал Набарро.
Напомним, ранее глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения болезни.