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В список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром

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США , Четверг 22 июля 2021 20:39
В список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром Фото: в список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Синдром Гиена-Барре официально попал в список редких побочных эффектов вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson. Соответствующее решение было принято после исследования зарегистрированных случаев выявления заболевания Комитетом по безопасности EMA, PRAC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на European medicines agency.

Синдром Гиена-Барре будет внесен в список побочных эффектов препарата Janssen для предупреждения и повышения осведомленности медицинских работников и людей, которые выбирают эту вакцину.

СГБ - является острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, характеризующимся поражением нервных клеток организма иммунной системой. Это, со своей стороны, может привести к боли, онемению или мышечной слабости, а в некоторых случаях - к летальному исходу.

Стоит отметить, что соответствующее решение было принято Комитетом по оценке рисков в фармаконадзоре (PRAC) после тщательного изучения 108 случаев развития СГБ вследствие вакцинирования препаратом Johnson & Johnson. Сейчас известно, что один из случаев в конечном итоге оказался летальным.

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