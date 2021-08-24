ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Среди спортсменов Паралимпиады-2020 обнаружили первый случай COVID

Новина українською →
Токио, Вторник 24 августа 2021 15:33
Среди спортсменов Паралимпиады-2020 обнаружили первый случай COVID Фото: среди спортсменов Паралимпиады-2020 обнаружили первый случай COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первый случай заражения на коронавирус зафиксировали на территории паралимпийского поселка среди спортсменов в день начала Игр. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Несмотря на то, что коронавирус регистрировали среди других спортсменов-паралимпийцев, однако случай на территории поселка является первым.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе