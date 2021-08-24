Среди спортсменов Паралимпиады-2020 обнаружили первый случай COVID
Фото: среди спортсменов Паралимпиады-2020 обнаружили первый случай COVID (Getty Images)
Первый случай заражения на коронавирус зафиксировали на территории паралимпийского поселка среди спортсменов в день начала Игр. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Несмотря на то, что коронавирус регистрировали среди других спортсменов-паралимпийцев, однако случай на территории поселка является первым.
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