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Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря: как они будут работать

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 10:22
Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря: как они будут работать Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с 6 декабря изменится срок действия "желтого" сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.

Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:

  • Pfizer - 21 день,
  • Moderna - 28 дней,
  • CoronaVac - 14 дней,
  • AstraZeneca - 28 дней.

Отметим, что Ляшко также назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила карантина в Украине, а именно - для "желтой" зоны.

Напомним, Кабинет министров Украины 24 ноября принял решение в четыре раза сократить срок действия "желтых" COVID-сертификатов.

Добавим, недавно глава Минздрава заявил, что около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, хотя время уже пришло.

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