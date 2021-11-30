Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря: как они будут работать
В Украине с 6 декабря изменится срок действия "желтого" сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.
Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:
- Pfizer - 21 день,
- Moderna - 28 дней,
- CoronaVac - 14 дней,
- AstraZeneca - 28 дней.
Отметим, что Ляшко также назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила карантина в Украине, а именно - для "желтой" зоны.
Напомним, Кабинет министров Украины 24 ноября принял решение в четыре раза сократить срок действия "желтых" COVID-сертификатов.
Добавим, недавно глава Минздрава заявил, что около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, хотя время уже пришло.