Срыв COVID-вакцинации в Бразилии: люди не приходят на вторую прививку

В Бразилии Министерство здравоохранения заявило о срыве вакцинации населения от коронавируса . Это происходит из-за того, что люди не приходят на вторую прививку

В Бразилии 1,5 миллиона человек пропускают приемы для получения последующей дозы, необходимой для максимальной защиты от коронавируса. Специалисты говорят, что это вызывает особую озабоченность, поскольку вакцина Sinovac Biotech , на долю которой приходится около 80% программы Бразилии, эффективна всего на 16% после одного укола.

"Без двух доз мы не получим ни полной защиты, ни длительной защиты", - сказал глава Бразильского общества иммунизации Рейтер Хуарес Кунья.

Специалисты и органы власти говорят, что низкая явка на вакцинацию скорее всего связана с плохим самочувствием после первой прививки. У многих первая доза вызывала кратковременную лихорадку и ломоту в теле. Также сообщается, что на некоторых пунктах вакцинации образовывались длинные очереди. Это также могло вызвать опасение за свое здоровье.