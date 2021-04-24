Срыв COVID-вакцинации в Бразилии: люди не приходят на вторую прививку
В Бразилии Министерство здравоохранения заявило о срыве вакцинации населения от коронавируса. Это происходит из-за того, что люди не приходят на вторую прививку
Об этом пишет Reuters.
В Бразилии 1,5 миллиона человек пропускают приемы для получения последующей дозы, необходимой для максимальной защиты от коронавируса. Специалисты говорят, что это вызывает особую озабоченность, поскольку вакцина Sinovac Biotech, на долю которой приходится около 80% программы Бразилии, эффективна всего на 16% после одного укола.
"Без двух доз мы не получим ни полной защиты, ни длительной защиты", - сказал глава Бразильского общества иммунизации Рейтер Хуарес Кунья.
Специалисты и органы власти говорят, что низкая явка на вакцинацию скорее всего связана с плохим самочувствием после первой прививки. У многих первая доза вызывала кратковременную лихорадку и ломоту в теле. Также сообщается, что на некоторых пунктах вакцинации образовывались длинные очереди. Это также могло вызвать опасение за свое здоровье.
При этом на этой неделе в Бразилии от COVID-19 умерло больше людей, чем где-либо в мире. Это вторая страна в мире, где зафиксировано наибольшее число летальных случаев - умерло более 380000 человек.
Напомним, в Бразилии начали расследование действий президента по борьбе с коронавирусом. Там считают, что президент делает недостаточно для борьбы с пандемией и игнорирует карантин.
Ранее сообщалось, что Франция ввела карантин для путешественников из Бразилии. Это произошло из-за нового штамма коронавируса, которых охватил Бразилию.