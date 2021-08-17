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В США будут делать третью дозу прививки от COVID-19 через восемь месяцев после вакцинации, - NYT

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Вторник 17 августа 2021 08:39
В США будут делать третью дозу прививки от COVID-19 через восемь месяцев после вакцинации, - NYT Фото: в США приняли решение о третьей дозы COVID-прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение, что большинство американцев должны получить третью прививку от вакцины против COVID-19. Его должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавирус уже на этой неделе.

При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в Германии начали прививать третьей дозой COVID-вакцины.

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