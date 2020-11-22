США могут начать вакцинацию от COVID-19 уже в декабре

Глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи прогнозирует, что вакцинация американцев может начаться 11 декабря. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам представителя Белого дома, в пятницу компания Pfizer подала заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование их вакцины от коронавируса. Эту заявку должен рассмотреть соответствующий комитет 10 декабря.

Как пояснил Слауи, в случае утверждения распространения вакцины может начаться уже на следующий день.

"Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцины в места иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения - 11 или 12 декабря", - отметил он.

Однако сначала вакцину планируют давать группам наивысшего приоритета: медикам, пенсионерам, людям с сопутствующими заболеваниями. Дети, по мнению Слауи, получат вакцину в середине 2021 года, но самый низкий возраст для вакцинации пока не утвержден.

"Я не знаю, утвердит ли FDA вакцину для использования до этого возраста (12-14 лет - ред.). Возможно, они остановятся в возрасте от 18 лет", - добавил Слауи.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября.