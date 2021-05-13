В США начали вакцинацию подростков. Европа еще рассматривает такую возможность
В США 13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет.
Об этом пишет DW.
Вакцинацию будут проводить препаратом BioNTech/Pfizer. Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.
Президент США Джо Байден призвал родителей обеспечить вакцинацию их детей, ведь они так же могут инфицироваться коронавирусом и заражать своих друзей и родных.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) все еще рассматривают соответствующий запрос фармацевтических компаний на разрешение вакцинации подростков.
Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавирус производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет.
РБК-Украина писало, что в Канаде Министерство Здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.
Отметим, в Украине разрешена вакцинация только взрослых в возрасте от 18 лет.