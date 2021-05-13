В США начали вакцинацию подростков. Европа еще рассматривает такую возможность

В США 13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет.

Об этом пишет DW .

Вакцинацию будут проводить препаратом BioNTech/Pfizer. Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.

Президент США Джо Байден призвал родителей обеспечить вакцинацию их детей, ведь они так же могут инфицироваться коронавирусом и заражать своих друзей и родных.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) все еще рассматривают соответствующий запрос фармацевтических компаний на разрешение вакцинации подростков.