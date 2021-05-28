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В США "очень подробно" рассматривают введение COVID-паспортов

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США, Пятница 28 мая 2021 19:01
В США "очень подробно" рассматривают введение COVID-паспортов Фото: в США рассматривают введение COVID-паспортов (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Администрация президента США Джо Байдена "очень подробно рассматривает" возможность введения паспортов вакцинации для поездок в США. Там считают, что такой документ должен быть доступен каждому.

Об этом 28 мая заявил министр национальной безопасности Алехандро Майоркас, передает ABC.

Майоркас заявил, что одним из руководящих принципов течение пандемии коронавируса является "ценность разнообразия, справедливости, инклюзивности и обеспечение того, чтобы любой паспорт, который мы предоставляем о вакцинации, был доступным для всех, и чтобы никто не был лишен права".

При этом он подчеркнул, что каждому "следует делать прививки".

Напомним, в июле в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского covid-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

28 мая в Дании уже состоялся запуск цифрового паспорта вакцинации. Он также будет действовать на территории ЕС с 1 июля.

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