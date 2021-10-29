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В США официально разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer

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Пятница 29 октября 2021 22:49
В США официально разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer Фото: в США официально разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) позволило начать вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет в США. Будут прививать препаратом Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что соответствующее решение позволит около 28 млн детей в США получить прививку против коронавируса.

"Вакцинация детей младшего возраста от COVID-19 приблизит нас к возвращению чувства нормальной жизни", - заявила исполняющая обязанности комиссара FDA доктор Джанет Вудкок.

Согласно заявлению компании Pfizer, прививки меньшей дозой (треть от стандартной дозы для взрослых) являются на 90% эффективными в предотвращении бессимптомной инфекции. В то же время, если сравнивать побочные эффекты, вакцинация препаратом была еще более безопасной для детей, чем для лиц в возрасте от 16 до 25 лет.

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