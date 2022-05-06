В США ограничат использование одной из вакцин против COVID-19
Регулятора в США принял решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта. При использовании препарата существует повышенный риск развития синдрома свертывания крови.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Решение было принято после того, как было проведено расследование зарегистрированных случаев тромбозов после применения вакцины от Johnson & Johnson.
Согласно новым предписаниям, американцам старше 18 лет следует применять ее в тех случаях, когда они не имеют доступа к другим аналогичным разрешенным в США вакцинам или не могут их использовать по медицинским показаниям.
Вакцина от этой компании применяется с февраля 2021 года, кроме того в Соединенных Штатах применяются вакцины от Moderna и Pfizer.
От других вакцин, препарат Johnson & Johnson отличается тем, что требует применения только одной дозы.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что вакцину от Johnson & Johnson получили около 18,7 млн американцев.
Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".