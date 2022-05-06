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В США ограничат использование одной из вакцин против COVID-19

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Вашингтон, Пятница 06 мая 2022 07:09
В США ограничат использование одной из вакцин против COVID-19 Фото: в США ограничат использование одной из вакцин против COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Регулятора в США принял решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта. При использовании препарата существует повышенный риск развития синдрома свертывания крови.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Решение было принято после того, как было проведено расследование зарегистрированных случаев тромбозов после применения вакцины от Johnson & Johnson.

Согласно новым предписаниям, американцам старше 18 лет следует применять ее в тех случаях, когда они не имеют доступа к другим аналогичным разрешенным в США вакцинам или не могут их использовать по медицинским показаниям.

Вакцина от этой компании применяется с февраля 2021 года, кроме того в Соединенных Штатах применяются вакцины от Moderna и Pfizer.

От других вакцин, препарат Johnson & Johnson отличается тем, что требует применения только одной дозы.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что вакцину от Johnson & Johnson получили около 18,7 млн американцев.

Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

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