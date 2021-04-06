США помогают Украине подготовиться к получению вакцины Pfizer

Соединенные Штаты помогают Украине подготовиться к получению будущих партий вакцины от коронавируса компании Pfizer . Украине помогает Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщило посольство США в Украине .

Как рассказали в посольстве, агентство USAID работает над заключением контракта с поставщиком логистических услуг по просьбе украинского правительства.

"USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия для предоставления точной информации о вакцинах", - заявили в представительстве США.

Кроме того, посольство США приветствовало заключение контракта между Украиной и компанией Pfizer на 10 млн доз вакцины от коронавируса. В посольстве подчеркнули, что это "приближает будущее без COVID".

Вакцина Pfizer требует хранения при температуре от -80 до -60 градусов по Цельсию. Транспортировка этой вакцины осуществляется в специальных морозильных боксах. В конце февраля американские СМИ писали, что условия хранения вакцины Pfizer могут стать более доступными. Вакцину могут разрешить хранить в обычных аптечных морозильных камерах.