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В США продлят масочный режим в транспорте до января следующего года

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США, Среда 18 августа 2021 03:35
В США продлят масочный режим в транспорте до января следующего года Фото: в США продлят масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В США продлят масочный режим в транспорте до января следующего года. В том числе, ограничения останутся и на вокзалах, а также в аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.

Крупнейшие американские авиакомпании во вторник были проинформированы о подобных планах.

Действующий приказ Администрации транспортной безопасности, касающийся относительно масочного режима, действует до 13 сентября.

Нынешние требования Центров контроля и профилактики заболеваний США носить маски распространяются на все виды пассажирского и общественного транспорта, в том числе на такси, а также на транспортные узлы: аэропорты, вокзалы, морские порты, автобусные и паромные терминалы, станции метро.

В конце июля Центры контроля и профилактики заболеваний издали распоряжение об обязательном ношении защитных масок на большей территории США, в том числе для лиц, вакцинированных от COVID-19.

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