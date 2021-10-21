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В США разрешили использовать Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров

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США , Четверг 21 октября 2021 17:07
В США разрешили использовать Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров Фото: в США разрешили использовать Moderna и Johnson&Johnson в качестве бустеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация США по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) приняла использование вакцин Moderna и Johnson&Johnson в качестве бустеров. В прошлом месяце разрешили использовать Pfizer / BioNTech.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Доступность этих бустеров важна для сохранения защиты от COVID-19", - заявила действующий комиссионер FDA Дженет Вудкок.

С течением времени у некоторых людей, прошедших полный курс вакцинации - отмечается снижение иммунитета против коронавируса.

По состоянию на сегодня, в США бустерные прививки сделали более 11,2 млн граждан.

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