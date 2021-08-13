ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 13:30
США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna Фото: в США разрешили третью дозу вакцины Pfizer и Moderna (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В четверг регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образор разрешили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.

"Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит", - говорится в сообщении.

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант Delta вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе