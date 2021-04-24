ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США рекомендуют возобновить использование вакцины Johnson & Johnson

Новина українською → США, Суббота 24 апреля 2021 02:29
В США рекомендуют возобновить использование вакцины Johnson & Johnson Фото: вакцину Johnson & Johnson рекомендуют использовать в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США уже на этой недели могут возобновить исользование вакцины Johnson & Johnson. По крайней мере это рекомендовала Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает NBC.

В CDC считают, что преимущества от использования вакцины Johnson & Johnson перевешивают риски.

Также члены комиссии не рекомендовали регулирующим органам США ограничивать использование вакцины по возрасту или полу. В то же время они предложили возможность добавления предупреждения на этикетке о том, что вакцину не желательно использовать женщинам в возрасте до 50 лет.

Отменить паузу в использовании вакцины Johnson & Johnson могут уже в эти выходные.

Напомним, вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. В США приостановили ее использование после того, как обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом у женщин.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали смерть и госпитализацию после вакцины Johnson & Johnson. Там в Орегоне умерла женщина от тромбоза, а в Техасе пациентку положили в больницу после вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19