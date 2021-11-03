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В США на следующей неделе начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

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Среда 03 ноября 2021 17:44
В США на следующей неделе начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет Фото: в США на следующей неделе начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США получили разрешение на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Начнут уже со следующей недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента США Джо Байдена.

"Мы обеспечили достаточное количество вакцин для каждого ребенка в Америке - и начали распространение детских доз препарата в тысячи населенных пунктов по всей стране", - пишет Байден.

По словам президента, прививать от коронавируса детей начнут уже со следующей недели.

"Вакцина безопасна и эффективна, а также является лучшим способом защитить детей от COVID-19, включая вариант Delta", - добавляет президент.

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