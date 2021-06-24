В США почти все смерти от COVID фиксируют среди не вакцинированных больных

Отмечается, что из более чем 853 тысяч госпитализаций из-за коронавируса меньше 1200 (примерно 0,1%) касались полностью привитых американцев.

Кроме того, в мае менее 150 жителей Соединенных Штатов (примерно 0,8%) из более 18 тысяч умерших от COVID-19 считались полностью вакцинированы от коронавируса.

В начале этого месяца бывший советник администрации Байдена по вопросам COVID-19 Энди Славитт предположил, что от 98% до 99% американцев, которые умирают от коронавируса, не вакцинированные.

А директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенского заявил, что вакцина настолько эффективна, что почти каждую смерть, особенно среди взрослых, из-за COVID-19 сейчас вполне можно предотвратить.