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В США почти все смерти от COVID фиксируют среди не вакцинированных больных

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах почти все летальные случаи от COVID-19 приходятся на людей, которые не были вакцинированы. Такие данные является ошеломляющей демонстрацией того, насколько эффективными оказались прививки.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Отмечается, что из более чем 853 тысяч госпитализаций из-за коронавируса меньше 1200 (примерно 0,1%) касались полностью привитых американцев.

Кроме того, в мае менее 150 жителей Соединенных Штатов (примерно 0,8%) из более 18 тысяч умерших от COVID-19 считались полностью вакцинированы от коронавируса.

В начале этого месяца бывший советник администрации Байдена по вопросам COVID-19 Энди Славитт предположил, что от 98% до 99% американцев, которые умирают от коронавируса, не вакцинированные.

А директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенского заявил, что вакцина настолько эффективна, что почти каждую смерть, особенно среди взрослых, из-за COVID-19 сейчас вполне можно предотвратить.

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинация