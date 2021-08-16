ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США третьей дозой вакцины могут прививать уже осенью: кто попал в список

Новина українською →
США, Понедельник 16 августа 2021 06:01
В США третьей дозой вакцины могут прививать уже осенью: кто попал в список Фото: американцы начнут получать третью дозу вакцины осенью (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США прививать третьей дозой вакцины от коронавируса могут начать уже осенью. Однако прививки получат некоторые категории людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что в США решение о вакцинации третьей дозой вакцины будет принято в ближайшие недели. Возможно, вакцинация начнется уже этой осенью.

По его словам, первыми могут быть привиты медицинские работники, жители домов престарелых и другие пожилые американцы.

Он отметил, что это необходимо из-за распространения штамма "Дельта" в США, но окончательное решение еще не принято.

Чиновники в здравоохранении США уверяют, что уровень защиты американцев от коронавируса достаточно высок, поскольку вакцинация проводится эффективными вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson. В то же время, некоторые из них намекнули, что вакцинация третьей дозой наступит раньше, чем ожидалось.

"Есть опасения, что эффективность вакцины может начать снижаться. А "Дельта" - неприятная проблема, с которой нам нужно бороться", - сказал Коллинз.

По его словам, правительству потребуется пару недель, чтоб оценить, насколько штамм "Дельта" ударил по США. После этого будет принято окончательное реение о вакцинации третьей дозой.

Напомним, что вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса рассматривают и во Франции. Об этом заявил президент.

Ранее сообщалось, что решение о третьей дозе вакцины уже приняли в Израиле. Прививку получат пожилые люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе