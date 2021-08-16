В США третьей дозой вакцины могут прививать уже осенью: кто попал в список

В США прививать третьей дозой вакцины от коронавируса могут начать уже осенью. Однако прививки получат некоторые категории людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что в США решение о вакцинации третьей дозой вакцины будет принято в ближайшие недели. Возможно, вакцинация начнется уже этой осенью.

По его словам, первыми могут быть привиты медицинские работники, жители домов престарелых и другие пожилые американцы.

Он отметил, что это необходимо из-за распространения штамма "Дельта" в США, но окончательное решение еще не принято.

Чиновники в здравоохранении США уверяют, что уровень защиты американцев от коронавируса достаточно высок, поскольку вакцинация проводится эффективными вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson. В то же время, некоторые из них намекнули, что вакцинация третьей дозой наступит раньше, чем ожидалось.

"Есть опасения, что эффективность вакцины может начать снижаться. А "Дельта" - неприятная проблема, с которой нам нужно бороться", - сказал Коллинз.

По его словам, правительству потребуется пару недель, чтоб оценить, насколько штамм "Дельта" ударил по США. После этого будет принято окончательное реение о вакцинации третьей дозой.