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США увеличивают темпы вакцинации от COVID-19 

Новина українською → США, Воскресенье 07 марта 2021 01:55
США увеличивают темпы вакцинации от COVID-19  Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

США увеличивают темпы вакцинации населения от коронавируса. Сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек за день.

Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас американцы получают в среднем около 2,16 миллиона доз в день. А в прошлом месяце вакцину получали около 1 миллиона 300 тысяч человек. Таким образом, вакцинировать от коронавируса стали больше.

Первую дозу вакцины от коронавируса в США уже получили 57,4 миллионов жителей страны. А около 29,8 миллионов человек уже получили две дозы вакцины.

Прививают жителей США в основном вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Как известно, обе эти вакцины требуют, чтобы пациенты получали две дозы с интервалом в несколько недель.

Также отмечается, что президент США Джозеф Байден пообещал ввести 100 миллионов вакцин к своему 100-му дню пребывания в должности президента. Сразу после вступления в должность он поставил задачу - вакцинировать каждый день по 1,5 миллиона человек. Тогда многие заявили, что такая задача слишком амбициозна.

Сейчас предполагается, что половина всего населения США будет частично вакцинирована уже в конце мая этого года. А всех взрослых страны смогут защитить от COVID-19 до середины сентября.Однако, это будет возможным при условии, если США сохранит нынешние темпы вакцинации и не будет никаких проблем с поставками вакцины.

Сейчас вакцинацию от коронавируса более активно проводят в штатах Калифорния, Техас и Нью-Йорк.

Напомним, первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения. Кроме того, в этих штатах открываются все предприятия.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден озвучил сроки, когда в стране смогут привить все население.

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