В США вакцины Moderna и Pfizer испытают на реакцию у людей с аллергией

Вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

В пресс-релизе NIH отмечается, что исследование вакцин Moderna и Pfizer вызвано беспокойством общественности сообщениями о редких, но тяжелых аллергических реакциях на эти препараты. Как отметил глава структуру NIH института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, собранная в ходе испытаний информация поможет медикам разъяснять людям с высокой склонностью к аллергии или мастоцитом риски и пользу от этих вакцин.

Ученый подчеркнул, при этом, что "для большинства людей польза от прививки от COVID-19 превышает возможные риски".

В NIH пояснили, что в ходе исследований специалисты определят, являются ли аллергики более подверженными риску серьезных реакций на вакцину нежели люди, не имеющие таких проблем. "В дополнение к этому специалисты будут изучать биологический механизм, а также генетическую цепочку или другие факторы, которые могут помочь определить пациентов, которые подвержены наибольшему риску аллергической реакции", - уточнили в институте.

Исследование будет проводиться на базе трех с половиной десятков исследовательских центров в США. В нем примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет. Ожидается, что результаты испытаний будут известны к концу лета текущего года.

В NIH подчеркнули, что до настоящего времени случаи аллергические реакции на вакцину Moderna и Pfizer были редкими и наблюдались у людей с историей таких заболеваний.