В США выяснили, как вакцинироваться Pfizer, чтоб сохранить лучший иммунитет к COVID-19
Ученые в США исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса. Исследование провели в Оксфордском университете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ученые "Оксфорда" провели исследование использования вакцины Pfizer, чтоб разработать стратегию вакцинации против штамма коронавируса "Дельта".
Исследование показало, что длительный промежуток времени между первой и второй дозами вакцины Pfizer приводит к большему количеству антител. В то же время одна доза вакцины дает небольшое количество антител.
"Уровни нейтрализующих антител против варианта "Дельта" были плохо индуцированы после однократной дозы и не поддерживались в течение интервала перед второй дозой", - отмечают авторы исследования.
"После двух доз вакцины уровни нейтрализующих антител были вдвое выше после более длительного интервала дозирования по сравнению с более коротким интервалом дозирования", - утверждают ученые.
Считается, что нейтрализующие антитела играют важную роль в иммунитете против коронавируса, но не в целом, поскольку Т-клетки также играют определенную роль.
Исследование показало, что общие уровни Т-клеток были в 1,6 раза ниже при длительном перерыве между дозами на 3-4 недели, но более высокую долю составляли "вспомогательные" Т-клетки с длинным перерывом, которые поддерживают долгосрочную иммунную память.
Авторы подчеркнули, что любой режим дозирования вызывает сильный ответ антител и Т-клеток.
Результаты исследования подтверждают мнение о том, что, что хотя для обеспечения полной защиты от "Дельта" требуется вторая доза, отсрочка этой дозы может обеспечить более прочный иммунитет.
В исследовании приняли участие 503 медицинских работников.
Напомним, что Pfizer будут изготавливать в Южной Африке. Это делают для того, чтоб вакцина стала доступной по всему миру.
Ранее сообщалось, что Испания отказалась от вакцины AstraZeneca. Остатки доз передадут другим странам после того, как вакцинируют старшее поколение.