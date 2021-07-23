В США выяснили, как вакцинироваться Pfizer, чтоб сохранить лучший иммунитет к COVID-19

Ученые в США исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса. Исследование провели в Оксфордском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ученые "Оксфорда" провели исследование использования вакцины Pfizer, чтоб разработать стратегию вакцинации против штамма коронавируса "Дельта".

Исследование показало, что длительный промежуток времени между первой и второй дозами вакцины Pfizer приводит к большему количеству антител. В то же время одна доза вакцины дает небольшое количество антител.

" Уровни нейтрализующих антител против варианта "Дельта" были плохо индуцированы после однократной дозы и не поддерживались в течение интервала перед второй дозой", - отмечают авторы исследования.

"После двух доз вакцины уровни нейтрализующих антител были вдвое выше после более длительного интервала дозирования по сравнению с более коротким интервалом дозирования", - утверждают ученые.

Считается, что нейтрализующие антитела играют важную роль в иммунитете против коронавируса, но не в целом, поскольку Т-клетки также играют определенную роль.

Исследование показало, что общие уровни Т-клеток были в 1,6 раза ниже при длительном перерыве между дозами на 3-4 недели, но более высокую долю составляли "вспомогательные" Т-клетки с длинным перерывом, которые поддерживают долгосрочную иммунную память.

Авторы подчеркнули, что любой режим дозирования вызывает сильный ответ антител и Т-клеток.

Результаты исследования подтверждают мнение о том, что, что хотя для обеспечения полной защиты от "Дельта" требуется вторая доза, отсрочка этой дозы может обеспечить более прочный иммунитет.