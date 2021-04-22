ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США выявили массовое загрязнение вакцины Johnson & Johnson на заводе из-за антисанитарии

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 17:04
В США выявили массовое загрязнение вакцины Johnson & Johnson на заводе из-за антисанитарии Фото: вакцина Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявило массовое загрязнение вакцин от коронавируса компании Johnson & Johnson. Их производили на заводе биотехнологической фирмы Emergent BioSolutions в штате Балтимор, его работа приостановлена.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление FDA.

По данным телеканала, при производстве загрязнению подверглись миллионы доз вакцин Johnson & Johnson из-за проблем с исходным сырьем. Отмечается, что американский регулятор подготовил отчет, в котором обозначены проблемы, выявленные на заводе. Среди них - несоблюдение правил по предотвращению загрязнения препарата, несоответствие помещений производству вакцины, недостаточная подготовка сотрудников, а также антисанитария.

В основу отчета FDA легли видео с камер наблюдения и результаты посещения представителями регулятора цехов по производству вакцины. Отмечается, что компоненты препарата и контейнеры для исходного сырья не дезинфицировались и хранились в условиях, способствующих его загрязнению. Кроме того, процедуры, обеспечивающие производство лекарственных веществ, были "неадекватными", а сотрудники не обладают достаточной квалификацией.

"Что касается уже произведенных вакцин, они пройдут дополнительное тестирование и будут тщательно изучены для того, чтобы удостовериться в их качестве до распространения. Мы не допустим выпуск какого-либо препарата до тех пор, пока мы не уверены в его соответствии нашим ожиданиям относительно его качества", - уточнил регулятор.

Уточняется, что ни одна из вакцин Johnson & Johnson, произведенная на заводе в Балтиморе, не была использована.

Отметим, в ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

Напомним, Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19