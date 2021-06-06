Стало известно, как будут работать COVID-паспорта для украинцев

COVID-паспорта позволят украинцам путешествовать уже этим летом. Стало известно, как они будут работать для жителей нашей страны.

По его словам, внедрение электронных паспортов вакцинации позволит украинцам путешествовать по странам Евросоюза. Систему запустят уже в июле.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для беспокойства" , - отметил Лапий.

При этом Лапий отметил, что украинцам, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, не нужно опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт. Для поездок им нужно будет сдавать ПЦР- или Экспрес- тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в ЕС.

Для того, чтоб облегчить путешествия за границу, нужны прививки и сертификат о вакцинации. Лапий уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине против COVID-19 уже есть в электронной базе данных ", - пояснил эксперт.

Возвращаясь в Украину, граждане могут пользоваться тем же сертификатом и не проходить тесты на коронавирус. Правда, пока эта опция не работает.

"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы привиты, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", - сказал Лапий.