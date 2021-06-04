Стало известно, сколько доз COVID-вакцин утилизировали в Украине

По состоянию на 30 мая в Украине утилизировали 742 дозы вакцины от коронавируса. Именно столько было разбито, повреждено, или же утилизированы дозы, которые не подлежат использованию.

Были утилизированы вакцины таких производителей:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12 доз, все в Киеве;

AstraZeneca – 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

Известно, что Covishield содержит 10 доз вакцины, которые нужно использовать в течение шести часов после открытия. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, обычно, в одном месте.

Сколько средств было утрачено из-за неиспользования этих доз в министерстве не рассказали. Информация о стоимости вакцины является конфиденциальной, в соответствии с договорами с производителями.