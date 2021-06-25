Стало известно, сколько людей получили прививки в центре вакцинации в Киеве за три недели

На этой неделе центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать с четверга до воскресенья с 10:00 до 17:30.

Записаться на вакцинацию можно через сервис helsi.me, выбрав день и время для вакцинации. После регистрации придет SMS‑подтверждение. Именно его нужно показать на входе в центр.

С собой нужно взять с собой паспорт и идентификационный код. Для сокращения времени, потраченного на вакцинацию, – предварительно подписать декларацию с семейным врачом.

Всего в Киеве от коронавируса вакцинировали уже более 296,5 тысячи человек. Две дозы вакцины получили более 53 тысяч человек.