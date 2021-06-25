Стало известно, сколько людей получили прививки в центре вакцинации в Киеве за три недели

В центре вакцинации в Киеве прививки получили 20 700 человек. Прививки там начали делать в первые выходные лета.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
На этой неделе центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать с четверга до воскресенья с 10:00 до 17:30.
Записаться на вакцинацию можно через сервис helsi.me, выбрав день и время для вакцинации. После регистрации придет SMS‑подтверждение. Именно его нужно показать на входе в центр.
С собой нужно взять с собой паспорт и идентификационный код. Для сокращения времени, потраченного на вакцинацию, – предварительно подписать декларацию с семейным врачом.
Всего в Киеве от коронавируса вакцинировали уже более 296,5 тысячи человек. Две дозы вакцины получили более 53 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в киевском МВЦ увеличили количество мест для вакцинации после того, как стало известно, что все места 24-27 июня были заняты.