Стало известно, сколько педагогов полностью вакцинированы в Украине

В Украине полный курс прививки прошли 308 тысяч работников сферы образования. Лидером по вакцинации является Львовская область, где привито 25 тысяч педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Facebook .

Лидерами по вакцинации работников школ являются также Запорожская (23,5 тысячи) и Харьковская (17,1 тысяча) области.

Аутсайдеры - Волынская (6,8 тысяч), Черновицкая (6,6 тысяч), Луганская (2,7 тысяч) и Донецка (4,5 тысяч) области.

Кроме того, в Украине вакцинировано почти 44 тысяч работников критической инфраструктуры. Больше всего в Полтавской области-7,3 тыс человек. Меньше всего в Черновицкой области - всего 70. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 200 человек.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 2020/2021 учебный год в Украине их было около 440 тысяч учителей.