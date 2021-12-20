Стало известно, когда в Украине будет принято решение о бустерной вакцинации

Решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от коронавируса будет принято на этой неделе. В Министерстве здравоохранения в четверг состоится заседание экспертного совета по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля в эфире "Свобода слова" на ICTV.