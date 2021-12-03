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Статистика ухудшается. В Украине почти 14 тысяч новых случаев COVID и более 500 смертей

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 08:17
Статистика ухудшается. В Украине почти 14 тысяч новых случаев COVID и более 500 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 777 человек, а умерли - 509. Выздоровели почти 23 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.

Статистика ухудшается. В Украине почти 14 тысяч новых случаев COVID и более 500 смертей

За сутки госпитализировали 2992 человека; летальных исходов - 509; выздоровели - 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 477 649 человек; выздоровели - 3 018 620 человек; летальных случаев - 87 566.

Отметим, сайт Минздрава сейчас не работает. Дополнительную информацию о статистике за сутки мы обновим после возобновления работы сайта.

Статистика ухудшается. В Украине почти 14 тысяч новых случаев COVID и более 500 смертей

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