Стефанчук выздоровел от COVID-19

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в понедельник, 17 января, заявил, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Он получил негативный тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Ура! Отрицательный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на этот период взял на себя ответственность за управление Радой. Всем желаю крепкого здоровья и сильного иммунитета", - написал он.

Кроме того, спикер парламента призвал украинцев вакцинироваться и придерживаться карантинных норм.