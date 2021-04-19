Степанов о двойной мутации: COVID еще будет испытывать нас на прочность
Мутации коронавируса еще будут испытывать украинцев на прочность. Выявленные в других странах двойные мутации тяжелее, чем все то, что было до этого.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов
По его словам, на сегодня важно соблюдать те противоэпидемические правила, которые есть. Особенно в условиях мутации коронавируса.
"Если у нас есть британский и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболеваемости, то сейчас зафиксирована еще и двойная мутация - в Великобритании, Индии, Гонконге. Она еще тяжелее, чем то, что мы видели на сегодняшний день. Он еще будет испытывать нас на прочность, я имею в виду COVID", - отметил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса.
Подробнее об актуальной ситуации в мире читайте в материале РБК-Украина "COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса". В частности, по прогнозам уже в третьем квартале 2021 года коллективный иммунитет может быть достигнут в США (где хотя бы частично вакцинировано 36% населения) и Великобритании (48%). А в четвертом квартале – и в Евросоюзе, где хотя бы один укол пока получили 16% жителей.