Степанов о двойной мутации: COVID еще будет испытывать нас на прочность

Мутации коронавируса еще будут испытывать украинцев на прочность. Выявленные в других странах двойные мутации тяжелее, чем все то, что было до этого.

По его словам, на сегодня важно соблюдать те противоэпидемические правила, которые есть. Особенно в условиях мутации коронавируса.

"Если у нас есть британский и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболеваемости, то сейчас зафиксирована еще и двойная мутация - в Великобритании, Индии, Гонконге. Она еще тяжелее, чем то, что мы видели на сегодняшний день. Он еще будет испытывать нас на прочность, я имею в виду COVID", - отметил Степанов.