ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов назвал регионы с наихудшей ситуацией COVID-19

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 23:09
Степанов назвал регионы с наихудшей ситуацией COVID-19 Фото: Максим Степанов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Украине в некоторых регионах сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом говорили в эфире программы "Право на власть".

По словам министра, сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Киеве. Также в этот список попали Хмельницкая, Николаевская, Одесская области. Тяжелая ситуация и в западных регионах - Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

Однако, некоторые области будут выходить из "красных" зон уже в ближайшее время.

"Ивано-Франковская область будет выведена уже завтра с "красного" уровня. Закарпатская область по количеству тестирований также выйдет на желтый уровень", - говорит Степанов.

Он отметил, что больницах сейчас тяжелая ситуация с кислородом. Врачи и медперсонал измотаны из-за большого количества больных в больницах. Поэтому избежать критической ситуации поможет соблюдение карантинных ограничений в регионах.

"Уменьшить количество больных можно только предотвращая новые заболевания. Это единственный путь, другого в мире не существует", - подытожил Степанов.

Напомним, только в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19. А в Киеве - большие проблемы с загруженностью коек с кислородом.

Ранее сообщалось, что Степанов прогнозирует сложный период в следующие 10 дней. Число заболевших коронавирусом может вырасти до 30 тысяч за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19