Степанов назвал регионы с наихудшей ситуацией COVID-19

В Украине в некоторых регионах сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом говорили в эфире программы "Право на власть" .

По словам министра, сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Киеве. Также в этот список попали Хмельницкая, Николаевская, Одесская области. Тяжелая ситуация и в западных регионах - Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

Однако, некоторые области будут выходить из "красных" зон уже в ближайшее время.

"Ивано-Франковская область будет выведена уже завтра с "красного" уровня. Закарпатская область по количеству тестирований также выйдет на желтый уровень", - говорит Степанов.

Он отметил, что больницах сейчас тяжелая ситуация с кислородом. Врачи и медперсонал измотаны из-за большого количества больных в больницах. Поэтому избежать критической ситуации поможет соблюдение карантинных ограничений в регионах.

"Уменьшить количество больных можно только предотвращая новые заболевания. Это единственный путь, другого в мире не существует", - подытожил Степанов.