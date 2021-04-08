Степанов прогнозирует 30 тысяч больных COVID в сутки в следующие 10 дней

Количество больных коронавирусом в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на владу".

"Мы ожидаем в течение недели - 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... Мы это прогнозировали, именно такой рост количества (больных, - ред.) в третьей волне. В том числе за счет "британского штамма", который достаточно тяжелый, им больше людей заражается", - сказал Степанов.

По его словам, количество больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличиваться.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки обнаружили 19 419 новых случаев коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

РБК-Украина писало, что только в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом.