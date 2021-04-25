Степанов рассказал о графике поставок вакцин от коронавируса в Украину
Поставки вакцин от коронавируса в Украину будут осуществляться согласно согласованными с производителями графиками и подписанным контрактам. Одна часть препаратов прибудет до конца апреля, другие - в течение мая.
Об этом в эфире телеканала “Интер” сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, согласно подписанным и оплаченным контрактам Украина в ближайшее время должна получить 3,9 млн доз вакцины. Министр отметил, что это только по прямым договорам. “Добавьте еще сюда инициативу COVAX, которая должна была с середины февраля предоставить вакцину, мы имели бы не менее 5,5 млн доз", - добавил Степанов.
Глава ведомства также отметил, что получено подтверждение на поставку вакцины от Sinovac Biotech. Ожидается, что до конца апреля в Украину прибудет 500 тысяч доз и еще 1 млн в течение мая. “От COVAХ получили подтверждение на поставку 1,4 млн доз в течение мая, из которых 473 тысячи доз Pfizer ", - уточнил он.
Степанов также рассказал о выделенных государством средствах на закупку вакцин в Украине. По его словам, министр финансов считает в деньгах, а он вынужден считать в жизнях. “И мне нужно, чтобы статистика с ковиду, и в графе - летальные случаи был 0. Это моя основная цель. И как гражданин, как министр, если мне нужны средства, безразлично откуда их будут забирать, потому что это жизнь людей и здоровья”, - подчеркнул он.
Глава Минздрава отметил, что изначально речь шла о 15,1 млрд гривен, и он настаивает на выделении именно этой суммы на закупку вакцин. “В результате получили около 4 млрд, сейчас дополнительно сделали перераспределение еще 6 млрд, но мы их забрали из бюджета министерства здравоохранения с требованием вернуть эти средства в течение 3 месяцев, и министр финансов будет делать. Однако деньги нужны и на закупку препаратов в 2022 году, так как срок вакцин закончится", - добавил Степанов.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины отмечал, что с начала кампании по вакцинации в стране от коронавируса не было случаев утилизации остаточных доз. По его словам, отдельные дозы могли быть испорчены по техническим причинам.
Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется со следующей недели. Ее планируют использовать через две недели.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.
Первую партию AstraZeneca - 500 тысяч доз - потратили на введение первой дозы. Она прибыла в Украину в конце февраля из Индии.