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Степанов рассказал, как обновили план COVID-вакцинации в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 10:34
Степанов рассказал, как обновили план COVID-вакцинации в Украине Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Украины Максим Степанов внес изменения в "дорожную карту" вакцинации - нацплан вакцинации. Теперь можно использовать неиспользованные остатки вакцины от прививки.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, остатками от вакцины могут пользоваться лидеры мнений, спортсмены, лидеры религиозной общины.

"Вакцина поставляется в многодозовых флаконах. И после его (флакона, - ред.) открытия его содержимое нужно использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", - сообщил он.

Вчера сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации в Украине так, что президент Владимир Зеленский и другие чиновники смогут привиться от коронавируса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что будет вакцинироваться "за свой счет во вторую или третью очередь".

Национальный план вакцинации от COVID состоит из пяти этапов. В первую очередь будут вакцинировать людей с критическим и высоким риском инфицирования - медиков, военных и так далее.

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