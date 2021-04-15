Степанов: Украина готова к внедрению COVID-паспортов

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".

"Мы готовы к любому развитию по внедрению COVID-паспортов. Почему? Потому что у нас все данные собраны в единую систему, по всем вакцинированным, по всем тестированиям, по всем, кто переболел... Мы постоянно работаем над усовершенствованием этого. Поэтому мы полностью готовы", - заявил министр.

Степанов добавил, что в Минздраве хотят интегрировать украинский COVID-паспорт в приложение "Дия", с помощью которого сейчас можно пользоваться е-паспортами.

"Мы смотрим в какой способ. Мы конечно хотим, чтобы наш продукт был интегрирован в "Дия". Будет QR-код в смартфоне или распечатан. В зависимости от человека, который путешествует", - сказал он.

Министр добавил, что о применении COVID-паспортов внутри Украины можно будет говорить только после того, как будет обеспечен доступ к вакцинам для большинства категорий людей.