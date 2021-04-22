ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов: в Украине не было утилизации остаточных доз вакцины от COVID

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 15:23
Степанов: в Украине не было утилизации остаточных доз вакцины от COVID Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса не было случаев утилизации остаточных доз. Отдельные дозы могли быть испорчены по техническим причинам.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, некоторые дозы действительно могли быть испорчены по каким-то техническим моментам.

"Но таких вещей - утилизации остаточных доз - не было", - отметил он.

Степанов также подчеркнул, что в Украине больше не вакцинируют общественных деятелей остаточными дозами, на сегодня прививают только приоритетные группы риска.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе кампании по вакцинации в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине. Как объяснили в ОГА, мобильные бригады просто не использовали последнюю дозу во флаконе, поскольку в нем не было градуировки и казалось, что последняя доза меньше, чем остальные.

Отметим, очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Украину завтра утром. Ожидается, что 367 тысяч доз вакцины южнокорейского производства прибудут в Киев, после чего ее из развезут по регионам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Максим Степанов Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19