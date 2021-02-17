Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.
Об этом шла речь в эфире "Украина 24".
В то же время, по словам министра, поставки вакцин от коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля.
"Из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 доз (вакцины Pfizer - ред.). Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - рассказал он.
Министр добавил, что поставками вакцины в Украину занимается компания Crown Agents.
"Там чисто вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы на постоянной связи находимся с Serum Institute", - сказал Степанов.
Напомним, сегодня издание The Guardian рассказало, что после одобрения применения вакцины AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения планирует начать поставки по COVAX конце февраля.
Как писало РБК-Украина, сначала в Минздраве планировали начать вакцинацию после 15 февраля, почему Украина до сих пор не получила вакцины - в материале РБК-Украина.