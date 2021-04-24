В столице Индии 25 COVID-больных умерли ночью в больнице из-за нехватки кислорода
В Дели (Индия) ночью умерли 25 человек, больных коронавирусом. Причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода.
Об этом сообщает NDVT.
В больницах Индии наблюдается уудшение ситуации с количеством кислорода.
"Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставки должны были доставить нас к 5 часам вечера, но они были доставлены около полуночи. К тому времени 25 пациентов умерли", - сообщили доктор больницы.
По его словам, по крайней мере 215 пациентов, поступивших в больницу с коронавирусом, находятся в критическом состоянии и остро нуждаются в кислороде.
Больница Джайпура - вторая больница в городе, которая сегодня утром отправила сигнал тревоги из-за нехватки кислорода.
Ранее больница Мулчанд обратилась за срочной помощью к индийским властям, сообщив, что более 130 пациентов с коронавирусом находятся на аппарате жизнеобеспечения.
В Индии за сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом COVID-19 - 2 624. Всего за сутки выявлены более 340 тыс. случаев болезни, с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 16,6 млн человек.
Ранее в правительстве Индии объяснили, что у них есть запасы кислорода на заводах, но эти заводы располагаются далеко от мест, где необходим кислород.
РБК-Украина писало, что ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. Страна уже второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID-19.