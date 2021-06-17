ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Столицу Португалии из-за коронавируса закроют на выходные

Новина українською →
Лисабон, Четверг 17 июня 2021 21:05
Столицу Португалии из-за коронавируса закроют на выходные Фото: Лиссабон закроют на выходные (flickr.com/ullisandersson)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшие выходные въезд в пригород Лиссабона и выезд из него будут под запретом, поскольку в регионе португальской столицы наблюдается вспышка коронавируса. Запрет вступит в силу днем пятницы, 18 июня.

Об этом сообщает Associated Press.

"Мы понимаем, что запрет непрост и что это не то, чего хотят люди, но мы считаем необходимым защитить остальную часть страны", - заявила на брифинге пресс-секретарь португальского правительства.

Запрет не распространяется на рейсы из аэропорта Лиссабона и служебные поездки. Однако на въездах в город будут стоять полицейские пункты контроля, которые будут проверять путешественников.

По мнению экспертов, вспышка коронавируса в регионе Лиссабона связана с распространением штамма "Дельта". В четверг в Лиссабоне зарегистрировали 254 случаев коронавируса, тогда как на остальной территории страны - всего 90.

Городские власти Лиссабона заявили, что с 1 июля начнет открывать центры вакцинации, которые будут работать ежедневно с утра до ночи. Власти Лиссабона таким образом хотят ускорить темпы вакцинации в городе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Лиссабон Карантин Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19