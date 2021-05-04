Страны G20 поддержат введение паспортов вакцинации, - Bloomberg

Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID. Это позволит быстрее восстановить туристический сектор.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что благотворно повлияет на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", - говорится в проекте заявления.

Кроме того, в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.