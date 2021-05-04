Страны G20 поддержат введение паспортов вакцинации, - Bloomberg
Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID. Это позволит быстрее восстановить туристический сектор.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.
Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что благотворно повлияет на мировую экономику.
"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", - говорится в проекте заявления.
Кроме того, в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.
Напомним, ранее Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования цифровых паспортов вакцинации от COVID. Первая группа из семи стран начнет тестирование уже в мае.
До этого Европейский парламент заявил, что паспорта вакцинации не должны ограничивать свободу передвижения между странами. При этом паспорта будут действовать в течение года и не будет являться проездным документом.