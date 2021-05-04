ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Страны G20 поддержат введение паспортов вакцинации, - Bloomberg

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 17:16
Страны G20 поддержат введение паспортов вакцинации, - Bloomberg Фото: паспорта вакцинации для туристов поддержит G20 (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID. Это позволит быстрее восстановить туристический сектор.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что благотворно повлияет на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", - говорится в проекте заявления.

Кроме того, в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.

Напомним, ранее Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования цифровых паспортов вакцинации от COVID. Первая группа из семи стран начнет тестирование уже в мае.

До этого Европейский парламент заявил, что паспорта вакцинации не должны ограничивать свободу передвижения между странами. При этом паспорта будут действовать в течение года и не будет являться проездным документом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус паспорт вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19