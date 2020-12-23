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Существующие тесты на коронавирус обнаруживают новые мутации, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Среда 23 декабря 2020 20:02
Существующие тесты на коронавирус обнаруживают новые мутации, - ВОЗ Фото: ПЦР-тестирование (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Существующие тесты на коронавирус позволяют обнаружить новую мутацию вируса Sars-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19. Новые штаммы коронавируса могут обнаружить даже экспресс-тесты.

Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в Twitter.

По его словам, для выявления новых мутаций коронавируса можно использовать все те же самые тесты.

"В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами", - сказал он.

Напомним, в Британии, Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии и еще ряде стран обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса Sars-Cov-2. Ученые считают, что новый штамм коронавируса является более заразным, но не опаснее других.

После обнаружения новой мутации коронавируса в Украине решили заменить ПЦР-тесты, с помощью которых подтверждают заболевание COVID-19.

Больше о новом штамме коронавируса читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

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